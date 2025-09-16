Психотерапевт Бочкова посоветовала учить детей распознавать манипуляции

Основатель и руководитель Академии безопасности, психотерапевт Ольга Бочкова предупредила о рисках, связанных с популярными интернет-вызовами среди подростков. Об этом сообщили « Известия ».

Специалист посоветовала родителям обращать пристальное внимание на увлечения детей, развивая открытый и доверительный диалог.

«С детства важно укреплять уверенность ребенка в себе, учить его распознавать манипуляции и говорить „нет“ давлению. Родителям стоит интересоваться внутренним миром подростка», — отметила эксперт.

По ее словам, подростковая психология характеризуется стремлением к принадлежности и одновременно желанием выделиться, что делает школьников легкой добычей для манипуляций и опасностей, возникающих в социальных сетях. Онлайн-флешмобы, связанные с самоповреждением, дыхательными экспериментами, прыжками с высоты или приемом вредных веществ, играют на особенностях юношеского сознания, провоцируя опасные поступки.