Психотерапевт Бирина заявила, что мужчина может избегать брака из-за неудачного примера родителей и нежелания взрослеть

Врачи и психологи назвали факторы, которые могут вызывать у мужчин страх перед официальным браком. Подробности опубликовал сайт «Известия» .

Врач высшей квалификационной категории, психиатр и психотерапевт Наталья Бирина выделила четыре основных сценария, которые формируют устойчивый страх перед браком. Первый связан с негативным примером отца, второй — с гиперопекой матери. Третий сценарий основан на страхе повторить неудачный родительский брак, а четвертый — на нежелании взрослеть.

Бирина отметила, что интимофобия — это не одна травма, а сочетание нескольких защитных механизмов. Работа с ней требует индивидуальной диагностики, но общий знаменатель — страх потери контроля над своей жизнью.

Чтобы отличить истинный страх от попытки «поторговаться», можно обратить внимание на вегетативные реакции. Бирина указывает на дыхательную дезорганизацию, микродвижения лица и сужение периферического зрения как на признаки паники.

Психолог и EMDR-терапевт Дарья Соколова добавила, что в некоторых парах закрепляется роль «удобного постояльца». Мужчина пользуется сервисом — едой, стиркой, организацией жизни, — не принимая на себя обязательств и не участвуя в планировании общего будущего.

Соколова подчеркнула, что отсутствие общих финансов или накоплений через два-три года может быть сигналом неактуальности семьи для партнера. Если мужчина за этот срок не принял решение, он начинает воспринимать партнершу как постоянный, но не обязательный элемент, а сожительство превращается в инерцию эксплуатации ресурса.