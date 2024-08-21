Психотерапевт Бабинина: дети не должны бояться реакции родителей на плохую оценку после экзамена

Психотерапевт Анна Бабинина рассказала, как родители могут помочь детям в подготовке к сдаче выпускных экзаменов. Большое значение имеет настрой на успех, отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru .

По ее словам, ребенку важно объяснить, что у него будет возможность пересдать экзамен в случае неудачи. Кроме того, школьник не должен бояться реакции взрослых на плохую оценку. К сожалению, некоторые родители ругают детей в таких ситуациях, пояснила специалист.

Врач также отметила, что от стресса помогут избавиться седативные. Однако ребенку рекомендуется употреблять только натуральные успокаивающие, например чай из зверобоя.