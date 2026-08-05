Психосоматолог Тур высказалась о возможности быть перманентно счастливым человеком

Врач-психосоматолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» высказалась о возможности быть перманентно счастливым человеком. Она отметила, что люди часто создают нереалистичные представления о себе и стараются им соответствовать.

Специалист подчеркнула, что радость и счастье — это кратковременные состояния, а не постоянный фон жизни. Их повторение делает человека счастливее. Тур также отметила, что негативные эмоции естественны, их не стоит подавлять или игнорировать, написали «Известия».

В июле издание Popular Science писало, что сделать человека счастливее может помощь другим людям. Постоянная многозадачность перегружает нервную систему, а избыток кофеина способен усиливать внутреннее напряжение и ухудшать качество сна. Важна и информационная гигиена: бесконечный просмотр соцсетей и новостей с тревожными заголовками создает ощущение хаоса и усиливает чувство беспокойства.