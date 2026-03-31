Психосоматолог Тур объяснила, что глубокий вырез на одежде может быть способом общения

Врач-психосоматолог Екатерина Тур в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснила, что глубокий вырез на одежде может быть способом общения.

По ее словам, это похоже на игру: «я показываю, а ты смотришь».

Специалист выделила четыре функции декольте. Первая — нарциссическая: женщина хочет удержать внимание, подтвердить свою ценность и желанность. Чем глубже вырез, тем сильнее эффект. Вторая функция — соблазнение. Третья — оборона: с помощью выреза можно скрыть психологические проблемы и неуверенность в себе. Четвертая функция — конкуренция: декольте используется для сравнения своей красоты и размеров с другими.