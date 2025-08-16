Психосоматолог Тур назвала кратковременность отличием эмоции от чувства

Врач-психосоматолог Екатерина Тур поделилась знаниями о разнице между эмоциями и чувствами в интервью « Радио 1 ».

По ее словам, соответствующие рассуждения носят скорее философский характер. Эмоция — это мгновенное впечатление, тогда как чувство — устойчивое состояние, сохраняющееся продолжительное время.

«Я предлагаю отталкиваться от именно временной градации, потому что она удобнее всего», — отметила медик.

Тур пояснила, что радость приходит и уходит, а счастье — это состояние, которое можно оценить только по прошествии времени, анализируя прожитые моменты, добавил RT.