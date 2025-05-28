Психологи связали популярность Лабубу среди взрослых с желанием вернуться в беззаботное детство

Миниатюрные фигурки Лабубу от бренда Pop Mart стали новым хитом в социальных сетях, завоевывая сердца взрослых коллекционеров. Созданный художником Касингом Луном персонаж первоначально появился в детской книге, но неожиданно приобрел бешеную популярность среди взрослого поколения. Клинический психолог Ольга Крестова считает феномен популярности Лабубу среди взрослых результатом нескольких факторов. Об этом сообщил ОТР .

Во-первых, игрушка пробуждает чувство ностальгии и возвращает к воспоминаниям детства, вызывая ощущение безопасности и комфорта. Современный мир наполнен стрессовыми ситуациями, и Лабубу служит своеобразным спасательным кругом, возвращая взрослых в беззаботные детские годы.

Во-вторых, интересный визуальный образ героя сочетает несочетаемые качества: мягкий внешний вид и слегка агрессивные зубы создают уникальный эффект «cute aggression», который заставляет испытывать сильные эмоции и восторг.

Наконец, покупка редких экземпляров Лабубу ассоциируется с принадлежностью к актуальной тенденции, позволяя владельцам демонстрировать статус и вовлеченность в популярный тренд.