Психологи объяснили, как избавиться от чувства вины за лень

Психолог Анатолий Абашин рассказал «Абзацу» , как избавиться от чувства вины за лень. По его словам, помочь может поиск баланса между задачами и отдыхом, а также умение вовремя сменить активность.

Игнорирование дел вызывает чувство вины, а серфинг в соцсетях перегружает нервную систему и лишь усугубляет беспокойство. По словам психолога Абашина, снять нагрузку с психики помогает навык принятия своего положения и легитимный отдых, не требующий результата — например, прогулки без цели, сон или отдых в ванной.

Чтобы вернуть себе контроль, эксперт советует честно сказать: «Я не буду делать это сейчас», но при этом занести задачу в планер с конкретным дедлайном. Ранее клинический психолог Максим Новокрещеннов отмечал, что люди могут сознательно искать поводы для испуга, чтобы разнообразить привычную рутину и получить эмоциональный заряд через адреналин.