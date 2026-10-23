Психологи назвали темы, о которых не говорят клиентам вслух

Ura.ru: психолог не скажет клиенту, что у того может быть скверный характер

Психологи часто объясняют поведение человека, но некоторые темы предпочитают не поднимать. Об этом сообщил URA.RU .

По данным издания, специалисты избегают разговоров о среднем или низком уровне интеллекта клиента. Способности людей распределены неравномерно, и около половины по шкале IQ оказываются ниже среднего, но вслух об этом говорят редко из-за деликатности темы.

Также психолог не скажет клиенту, что у того может быть скверный характер. В психологии это описывают через «темную триаду» или сочетание низкой доброжелательности, низкой добросовестности и высокого нейротизма. При этом такой характер может быть вариантом нормы, а не следствием травмы.

Еще одна тема, которую обходят, — то, что человек, скорее всего, средний. Статистически обычных людей больше, чем выдающихся, и быть средним в современном обществе значит иметь средний доход, средний долг, типичные проблемы со здоровьем и хронический стресс.

Кроме того, специалисты не говорят клиентам об их вере в откровенную чушь. Люди редко меняют убеждения под давлением фактов, а вера в сверхъестественное, теории заговора и приметы свойственна почти всем.

Наконец, психолог не скажет, что проблемы клиента — это не травма. Прошлые страдания иногда становятся оправданием, чтобы ничего не менять сегодня, отмечает издание.