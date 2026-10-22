Психологи назвали шесть приемов для улучшения отношений

Психологи перечислили шесть способов наладить отношения, которые можно применить даже во время ссоры. Об этом сообщил URA.RU .

По данным издания, ссоры часто начинаются из-за мелочей, а психологи связывают их с тем, как партнеры говорят о проблемах. Среди приемов — признание своей ошибки, раздельный бюджет с личными выходами, ящик для подарков, договоренность о поцелуе за правду, превращение спора в шутку и запрет на ответ «все хорошо», когда это не так.

В публикации упоминается подход психолога Джона Готтмана, который называет признание вины одним из приемов «ремонта» отношений. Также отмечается, что споры о деньгах нередко отражают проблемы в отношениях, поэтому важно спокойно обсудить схему бюджета без обвинений.

По словам Готтмана, главными ловушками общения являются критика, презрение, защита и отстранение, а презрение он считает главным предвестником развода. Прием с поцелуем за правду помогает говорить о страхах и тревогах, не копя их.