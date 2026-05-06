Психолог Зуева рассказала, как преодолеть проблему с соседями, страдающими хордингом

Психолог Мария Зуева рассказала РИАМО , как действовать в случае, если соседи накапливают мусор из-за психического расстройства — хо́рдлинга. Это состояние заставляет человека видеть в хламе источник безопасности, а попытки избавиться от мусора вызывают у него панику и агрессию.

По словам специалиста, вызов психиатрической бригады зачастую не решает проблему, так как пациента забирают только в острых состояниях, когда есть прямая угроза жизни. Накопление мусора под такое состояние не подпадает, написал «Петербургский дневник».

Чтобы признать человека недееспособным, необходимо решение суда. Для этого требуется собрать акты от участкового, санитарно-эпидемиологической службы, МЧС и управляющей компании о нарушении санитарных и пожарных норм.

Врач уточнила, что только после доказательства полной неконтролируемости действий человека, например, из-за тяжелой деменции или шизофрении, суд назначит опекуна. И только опекун будет иметь право принять меры по устранению проблемы.