Психолог Зуева объяснила, как связаны стресс и привычка выдирать брови и ресницы

Привычка выдирать себе брови и ресницы на фоне стресса — не просто безобидное поведение, а возможный признак серьезного психологического перенапряжения. Это аутоагрессивное поведение относится к обсессивно-компульсивным расстройствам и в клинической практике называется трихотилломанией, рассказала РИАМО психолог Мария Зуева.

По ее словам, когда мозг человека не справляется с высоким уровнем тревоги и нагрузкой, он ищет физический способ сбросить напряжение. Боль от вырывания волоска вызывает кратковременный выброс эндорфинов, из-за чего фокус внимания переключается с эмоционального дискомфорта на телесные ощущения. Однако за мимолетным облегчением следуют чувство вины и стыд за свой внешний вид, что приводит к новому витку стресса, написал «Петербургский дневник».

Зуева предложила комплексный подход для решения этой проблемы: создать физический барьер, чтобы занять руки в моменты напряжения, например, эспандером или кольцом-антистрессом, отслеживать триггеры и работать с первопричиной тревоги с помощью когнитивно-поведенческой терапии.