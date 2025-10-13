Психолог Зязина указала на терапевтический эффект от езды на велосипеде

Клинический и спортивный психолог Наталия Зязина в беседе с KP.RU рассказала, как катание на велосипеде помогает справляться со стрессом.

По словам психолога, велоспорт относится к циклическим видам физической активности, которая способствует активации всех систем организма и достижению оптимального уровня нервно-психического напряжения: «По биомеханической структуре движений велоспорт относится к циклическим видам физической активности, что подразумевает повторение одного и того же цикла — круга движений». После физической нагрузки человек приятно расслабляется.

Во время езды на велосипеде человек погружается в состояние потока, теряя счет времени и испытывая удовольствие от процесса.

Кроме того, езда на велосипеде развивает умение терпеть, связанное с самоконтролем и переносимостью нагрузок. В спокойном темпе велосипедная езда действует как медитация, помогая расслабиться и снизить уровень стресса.

Другой психолог, Екатерина Козейкина, советует бороться с осенней хандрой при помощи физической активности, так как занятия спортом, плавание, йога или танцы улучшают самочувствие и эмоциональное состояние, высвобождая гормоны радости, как передает 360.ru.