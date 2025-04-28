Бизнес-психолог Гульнара Зиннатуллина рассказала News.ru о первых симптомах профессионального выгорания. Более 60% российских работников в 2024 году столкнулись с эмоциональным истощением.

По словам эксперта, среди наиболее уязвимых сфер — IT, медицина и образование. К основным симптомам соответствующего состояния относятся апатия, раздражительность, хроническая усталость и снижение работоспособности.

«Неочевидная особенность заключается в том, что выгорание нередко поражает людей с высоким уровнем внутреннего драйва. Такие сотрудники работают в режиме энтузиазма на пределе», — добавила специалист.

Психолог пояснила, что не стоит игнорировать такие тревожные сигналы, как хронический стресс, нарушения сна, повышенная тревожность и чувство постоянного сомнения.