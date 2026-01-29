Психолог Жавнеров сообщил, что восприятие информации из коротких видео зависит от индивидуального темпа жизни

Психолог Павел Жавнеров обсудил с ИА НСН вопрос просмотра видеоконтента в ускоренном режиме, выразив несогласие с выводами зарубежных специалистов, утверждающих, что просмотр видео на высокой скорости может негативно влиять на психическое здоровье и память.

Жавнеров подчеркнул, что восприятие информации зависит от индивидуального темпа жизни и предпочтений зрителя. По его мнению, если человеку удобно усваивать контент в ускоренном режиме, это не несет какого-либо вреда. Напротив, ускоренный просмотр может упростить жизнь, позволив экономить время и эффективно управлять потоком информации.

Психолог также отметил, что раздражение, которое может возникать у человека при взаимодействии с окружающими, обычно вызвано внутренними факторами, а не скоростью воспроизведения контента. Он подчеркнул, что привычка к ускоренному просмотру не приводит к раздражительности, а является лишь индивидуальным стилем потребления информации.