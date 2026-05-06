Психолог Жавнеров подчеркнул важность отдыха на природе для восстановления сил

Даже короткого времени, проведенного на природе без гаджетов и социальных сетей, достаточно для восстановления психического равновесия. Об этом в интервью ИА НСН заявил психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Ранее пресс-служба туроператора Coral Travel сообщила «Известиям», что среди россиян набирает популярность философия полного релакса. Туристы, уставшие от ритма больших городов, все чаще выбирают тишину и возможность восстановить ментальное здоровье. Отмечается, что в отпуске путешественники хотят не только осматривать новые места, но и полноценно отдохнуть, выспаться.

«Если возьмем неделю, человек точно успеет восстановиться с точки зрения психики. Если человек даже три дня побудет в лесу без телефона и соцсетей, звонков, хватит и этого времени», — сообщил психолог.