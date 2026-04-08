Психолог Жавнеров отметил, что тревожность взрослых часто связана с поведением их родителей в детстве

Онлайн-кинотеатр «КИОН» и сервис психологической помощи YouTalk провели исследование к выходу триллера «Отпечатки». По данным опроса, 68,5% россиян пережили травматичный опыт в детстве, а 41,1% испытывают сильные эмоциональные или телесные реакции на триггеры из прошлого. Психолог Павел Жавнеров в беседе с ИА НСН подчеркнул, что тревожность во взрослом возрасте часто формируется под влиянием родителей.

По словам эксперта, в 90% случаев дети перенимают модель мировосприятия тревожных или мнительных родителей, даже не осознавая этого.

«Родители учат ребенка относиться к жизни так же, как они сами. Если у них были психологические трудности, это передается детям», — отметил эксперт.

Жавнеров добавил, что справиться с такими паттернами можно только через осознанность и самоанализ. Он также предостерег от попыток решить сложные проблемы простыми способами, например, просмотром фильмов о травмах, что не дает реального эффекта.