Психолог Жавнеров объяснил, что продолжительность отпуска не всегда определяет его качество

Психолог Павел Жавнеров в беседе с ИА НСН объяснил, что продолжительность отпуска не всегда определяет его качество. Важнее эмоциональная вовлеченность в отдых и возможность отвлечься от рабочих мыслей.

Жавнеров подчеркнул, что восприятие отдыха индивидуально и зависит от особенностей человека и интенсивности его работы. Даже неделя отпуска может быть достаточной для перезагрузки, если человек получает сильные эмоциональные впечатления. В то же время месяц отдыха может оказаться недостаточным, если мысли о работе не дают покоя.

Эксперт также обратил внимание на важность наличия альтернатив в случае, если работа вызывает сильный стресс и отдых не помогает справиться с ним. Жавнеров отметил, что часто люди не хотят развиваться и обучаться из-за страха потерять работу, оставаясь в некомфортной ситуации.

Если в отпуске человек продолжает тревожиться из-за рабочих сообщений, Жавнеров рекомендует убрать все уведомления и договориться о том, что он будет на связи только несколько часов в день.