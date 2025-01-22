Психолог Жавнеров: кошмары о работе сигнализируют о повышенной тревожности

Около 64% людей видят кошмары, связанные с работой. Причина подобных сновидений может заключаться в повышенном уровне стресса и тревожности. Об этом рассказал клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в интервью ИА НСН .

Специалист посоветовал не воспринимать эти сны буквально. У психики нет цензуры, поэтому она пытается подобрать различные образы для эмоционально значимых ситуаций на работе.

«Условно, когда человек боится, к примеру, опозориться перед коллегами, то его психика во сне может нарисовать образ, будто он оказался перед ними голым», — объяснил Жавнеров.

Он добавил, что кошмары о работе также может провоцировать интенсивная загруженность. В этом случае лучше всего сделать паузу и уйти в отпуск. Если речь идет о повышенной тревоге, следует обратиться за помощью к специалисту, резюмировал эксперт.