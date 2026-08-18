Психолог Згордан отметила, что небольшие регулярные занятия помогут подготовиться к школе без стресса

Психолог и эксперт подготовительной программы «Перезагрузка к школе» в Фоксфорде Ольга Згордан в комментарии RuNews24.ru дала советы, как правильно подготовиться к началу учебного года. Она отметила, что уже с середины августа стоит постепенно корректировать режим дня ребенка.

Особое внимание нужно уделить качеству сна. Летом дети часто ложатся спать позже обычного, но перед школой важно сделать время отхода ко сну более стабильным. Эксперт советует не жертвовать сном ради дополнительных занятий или гаджетов, чтобы избежать недосыпа и усталости.

«После нескольких месяцев отдыха многочасовое повторение программы за один день неэффективно: школьник устанет еще до начала учебного года и будет воспринимать возвращение к учебе как наказание», — считает Згордан.

Она рекомендует небольшие регулярные занятия, чтобы вернуть привычку думать, концентрироваться и доводить дело до конца.

Психолог также подчеркивает важность эмоционального состояния ребенка. Если подготовка к 1 сентября сопровождается конфликтами и тревогой, ребенок может начать воспринимать возвращение к занятиям как неприятное событие. Поэтому важно обсуждать с ним предстоящую учебу и выяснять, что вызывает у него тревогу.