Психолог Зберовский заявил, что не видит острой необходимости во введении сиесты в России

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в РФ сиесту — время, когда людей отпускают на длительный обеденный отдых из-за аномальной жары. В беседе с «ФедералПресс» инициативу прокомментировал психолог Андрей Зберовский.

Он заявил, что не видит острой необходимости в таких мерах. Наличие кондиционеров, возможность онлайн-работы и доставка любых прохладительных напитков вполне позволяют выполнять трудовые обязанности даже в жару, считает эксперт.

По его мнению, не стоит переносить средневековый опыт в XXI век. Лучше организовать в офисах комфортные условия.

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