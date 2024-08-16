Психолог Зберовский: рассказ родителей о положительных моментах школьного детства подготовит ребенка к учебе

Психолог Андрей Зберовский дал советы по подготовке ребенка к новому учебному году. Слова эксперта опубликовал «ФедералПресс».

Специалист отметил, что родителям стоит рассказать о положительных моментах своего школьного детства. Такая история даст ученику заряд мотивации.

Кроме того, психолог рекомендовал уделить внимание режиму дня. Распределять время на домашнюю работу, отдых и развлечения нужно уже в августе, добавил сайт «Аргументы и факты».

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