Психолог Зберовский: путешествия и общее хобби помогут сохранить брак в зрелом возрасте

Некоторые пары после многих лет совместной жизни осознают, что их ничто не связывает. Они вырастили детей, достигли успехов в карьере и теперь живут как соседи. Однако это не причина для развода. Как сохранить счастливый брак в зрелом возрасте, рассказал психолог Андрей Зберовский, передала «Вечерняя Москва».

По мнению специалиста, одна из наиболее частых причин разлада в отношениях после 50 лет — отсутствие общих интересов и планов на жизнь. Проблемы могут появиться после того, как дети вырастают и начинают жить отдельно. В этом случае люди начинают замечать, что у них нет совместных целей и планов.

Чтобы наладить отношения после долгих лет брака, необходимо найти совместную активность вне дома. Нужно ездить в путешествия, заниматься общим хобби. Это поможет вернуть теплоту в отношения. Кроме того, после 50 лет важно сохранять интимную близость и заботу друг о друге, подчеркнул Зберовский.