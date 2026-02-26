Психолог Зберовский призвал не читать детям сказки с элементами эзотерики

По его мнению, произведения с элементами эзотерики могут негативно сказаться на психике ребенка.

«Много появилось сказок с эзотерическим подтекстом: различная астрология, хиромантия. Это может у детей формировать не акцент на собственной силе, способностях и знаниях, а какие-то сюжеты предопределения жизни некими высшими силами», — объяснил эксперт.

Психолог рекомендовал обращать внимание на концовку сказок и избегать произведений с несчастливым финалом. Кроме того, он отметил важность иллюстраций, которые должны соответствовать классическим представлениям о персонажах.