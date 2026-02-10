Психолог Зберовский призвал активнее вовлекать администрации школ в разрешение конфликтов среди детей
Психолог и лектор общества «Знание» Андрей Зберовский высказал мнение относительно решения проблемы школьного буллинга. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Специалист призвал повышать вовлеченность администрации образовательных учреждений и школьных психологов в урегулирование возникающих конфликтов. Школам важно наделить соответствующих сотрудников необходимыми полномочиями и отказаться от практики замалчивания происшествий.
Помимо этого, важным аспектом является создание юридической базы, позволяющей своевременно исключать учеников, проявляющих деструктивное поведение и выступающих организаторами травли сверстников, направляя их в специальные образовательные учреждения.