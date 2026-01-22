Психолог Зберовский отметил, что для поддержания работоспособности после обеда важно обедать в компании коллег
Психолог Андрей Зберовский рассказал изданию «Абзац», что для поддержания работоспособности после обеда важно обедать в компании коллег. Он подчеркнул значимость сбалансированного питания и контроля за количеством потребляемой пищи.
В статье, опубликованной в New York Post, ученые обосновали, почему после 14:06 многие испытывают снижение работоспособности — все дело в уровне энергии.
«Я советую обедать не одному, а в компании с коллегами. Так в процессе все равно обсуждается и тема рабочая, сохраняется и ассоциация с работой, и общий рабочий тонус», — пояснил Зберовский.
Он также отметил, что важно равномерно распределять нагрузку в течение дня, чтобы сохранять продуктивность.
Терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова добавила, что регулярные прогулки на свежем воздухе положительно влияют на работоспособность, улучшая работу мозга и сердца.