Психолог Зберовский отметил, что для поддержания работоспособности после обеда важно обедать в компании коллег

Психолог Андрей Зберовский рассказал изданию «Абзац» , что для поддержания работоспособности после обеда важно обедать в компании коллег. Он подчеркнул значимость сбалансированного питания и контроля за количеством потребляемой пищи.

В статье, опубликованной в New York Post, ученые обосновали, почему после 14:06 многие испытывают снижение работоспособности — все дело в уровне энергии.

«Я советую обедать не одному, а в компании с коллегами. Так в процессе все равно обсуждается и тема рабочая, сохраняется и ассоциация с работой, и общий рабочий тонус», — пояснил Зберовский.

Он также отметил, что важно равномерно распределять нагрузку в течение дня, чтобы сохранять продуктивность.

Терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова добавила, что регулярные прогулки на свежем воздухе положительно влияют на работоспособность, улучшая работу мозга и сердца.