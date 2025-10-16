Психолог Зберовский отметил, что большая разница в возрасте опасна для брака

По результатам опроса ВЦИОМ, россияне считают допустимой разницу в возрасте между партнерами не более пяти–десяти лет. Разница свыше 15–20 лет воспринимается как потенциальная проблема. Психолог Андрей Зберовский в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, какая разница в возрасте оптимальна с точки зрения психологии.

Специалист считает наиболее устойчивыми отношения, в которых мужчина старше женщины на три–десять лет. Эта разница помогает создать гармонию и уверенность в союзе, написал aif.ru.

Психолог отметил, что разница до 15 лет не критична, но при превышении этого порога появляются «зона риска». С возрастом различия в интересах и активности становятся заметнее.

Однако если мужчина в хорошей физической форме и ведет активный образ жизни, это может создать баланс интересов и эмоциональную устойчивость в паре.

Если женщина старше мужчины, допустимая разница сокращается. При превышении пяти лет риски неравновесия в отношениях возрастают.