Психолог Зберовский объяснил, что совместный шопинг с партнером поможет избежать стресса во время распродаж

Совместный шопинг с партнером или другом поможет справиться со стрессом и страхом упустить скидки во время распродаж. Об этом сайту «Абзац» сообщил психолог Андрей Зберовский.

По словам специалиста, покупки в одиночестве повышают риск эмоционального перенапряжения и психологического выгорания. Взгляд со стороны сдерживает от бессмысленных трат и помогает легче пережить ситуацию, когда нужную вещь не удалось приобрести вовремя, отметил KP.RU.

Зберовский добавил, что распродажи на маркетплейсах идут непрерывно круглый год, поэтому повода для тревоги нет. Если эмоции зашкаливают, эксперт посоветовал переключить внимание с помощью физической активности — например, сделать 100 приседаний. В качестве альтернативы спорту подойдут пауза, прогулка на свежем воздухе или чашка кофе, чтобы спокойно оценить необходимость покупки.