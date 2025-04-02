Психолог Зберовский: девушек вовлекают в проституцию через образ «Золушки»

В Красноярском крае расследуется дело о похищении девушек для занятий проституцией. Как женщин завлекают в сети сексуального насилия, рассказал психолог и лектор общества «Знание» Андрей Зберовский в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, преступный мир использует страхи и заблуждения людей, создавая образ «благодетелей». Молодежь, вдохновленная романтизированными образами преступников в кино и новостях, может поддаться соблазну быстрого заработка.

«Последние 30 лет транслируется так называемый эффект золушки-проститутки, когда девушка, проститутка, содержанка, эскортница, именно благодаря своей профессии однажды встречает богатого героя, любовника и спасителя, который женится на ней и дает ей счастливую жизнь», — добавил эксперт.

Это порождает иллюзии о возможности легкого успеха среди девушек из неполных семей или тех, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах. Они могут рассматривать проституцию как способ вырваться из нищеты и увидеть мир, пояснил психолог.