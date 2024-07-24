Психолог Завертяева: наказание молчанием может привести к снижению самооценки

Висхолдинг, или по-другому наказание молчанием, очень тяжело воспринимается психикой. Это может привести к снижению самооценки и полностью уничтожить картину мира, рассказала психолог Анна Завертяева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, висхолдинг проявляется неосознанно, а модель такого поведения формируется в детстве. Он способен с спровоцировать огромное количество эмоциональных и психологических проблем.

Людям с привычкой наказывать окружающих таким образом следует определить причину молчания. Это может быть подавленная агрессия, устойчивая модель поведения или способ манипуляции, отметила Завертяева.