Психолог Защиринская рассказала, что абьюзивные отношения можно определить по их цикличности

Споры и конфликты являются естественной частью любых взаимоотношений. Однако если они сопровождаются постоянным чувством вины, тревоги и страха, это может свидетельствовать о том, что человек стал жертвой абьюзера. Об этом сайту uznay.ru рассказала психолог Оксана Защиринская.

По ее словам, абьюзивные отношения имеют цикличный характер, они не равноправны и не должны считаться нормальными.

Но их бывает сложно распознать. Первые признаки давления со стороны агрессора часто остаются незаметными, что затрудняет их выявление для жертвы. Конфликты возникают в любых отношениях, но в здоровых взаимодействиях партнеры стремятся к компромиссам и уважают личные границы друг друга.

В токсичных отношениях агрессор не проявляет интереса к эмоциональному состоянию жертвы, что делает переговоры невозможными. Абьюзивные отношения характеризуются следующими этапами. Сначала их отличает идиллия – период затишья, когда агрессор оказывает знаки внимания и делает большие жесты, создавая у жертвы иллюзию сказки. Затем отношения переходят в стадию напряжения, когда агрессор начинает раздражаться, но не выражает своего недовольства, при этом отношения становятся дискомфортными.

Затем наступает фаза насилия, достигается максимум напряжения, в этот момент абьюзер может прибегнуть к физическому насилию, манипуляциям и унижению.

Наконец, все заканчивается примирением. Агрессор проявляет раскаяние, извиняется и пытается загладить свою вину с помощью подарков и обещаний, которые могут не быть выполнены. Он стремится удержать жертву рядом.

Цикл повторяется, и с каждым разом периоды напряжения и насилия могут становиться более продолжительными.