Психолог Зарудная: при чтении электронных книг информация воспринимается более посредственно

Порядка 58% россиян отдают предпочтение чтению книг на бумажных носителях, а не на электронных. Важная информация лучше всего усваивается при изучении именно печатного варианта. На это указала психолог Станислава Зарудная в эфире телеканала «Санкт-Петербург».