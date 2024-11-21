Психолог Зарудная: при чтении электронных книг информация воспринимается более посредственно

Порядка 58% россиян отдают предпочтение чтению книг на бумажных носителях, а не на электронных. Важная информация лучше всего усваивается при изучении именно печатного варианта. На это указала психолог Станислава Зарудная в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Специалист отметила, что при чтении литературы через экраны гаджетов не задействуется фотографическая память с расположением страниц, нет тактильных ощущений, которые мы получаем, держа в руках книгу и переворачивая листы. Поэтому информация, получаемая через электронные носители воспринимается более посредственно, подчеркнула Зарудная.

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