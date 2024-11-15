Психолог Зарудная: перед написанием заявления об увольнении необходимо взвесить все за и против

При появлении мыслей об увольнении не стоит сразу бежать к начальнику и писать заявление. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала психолог Станислава Зарудная.

По словам эксперта, прежде чем принимать импульсивное решение, необходимо взвесить все положительные и отрицательные стороны. Зарудная призывает подождать с заявлением хотя бы один вечер, написала Neva.Today.

Чтобы конструктивно подойти к решению вопроса, можно взять листок бумаги и написать в два столбика все «за» и «против». Такой список поможет решить наверняка, стоит ли менять место работы.

Эксперт также рекомендует поговорить с работодателем, попробовав защитить свои интересы. Если ничего из разговора не выйдет, тогда можно смело уходить.