Психолог Замышевская рассказала, что подростковый шоплифтинг превратился в цифровую субкультуру

Специалист по девиантному поведению подростков, психолог Елена Замышевская в разговоре с «Известиями» высказала мнение о том, что магазинные кражи среди несовершеннолетних, известные как шоплифтинг, приобрели черты опасной цифровой субкультуры.

Ранее такие преступления совершали небольшие группы подростков из неблагополучных семей. Для них кражи были способом получить адреналин, еду или дополнительные средства. Украденные товары иногда перепродавались.

Сейчас, по словам эксперта, ситуация изменилась. Интернет превратил шоплифтинг в субкультуру, активно продвигаемую в цифровой среде.

«Современная цифровизация позволяет подросткам объединяться в сообщества через чаты и блоги. Туда вступают ребята из разных городов, делятся опытом, фотографиями с „трофеями“, устраивают соревнования, кто украдет больше», —отметила собеседница.

Такие объединения представляют серьезную угрозу, ведь подростки, вовлеченные в эти группы, становятся более уязвимыми для попадания в другие деструктивные течения.