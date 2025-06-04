Психолог Захарова раскритиковала стигматизацию полных людей
Психолог и ДПТ-терапевт Татьяна Захарова выступила против негативного отношения к людям с избыточным весом, назвав это варварством. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
По словам специалиста, общественные стереотипы и предрассудки ведут к стрессу и расстройствам пищевого поведения.
«Стигматизация веса может приводить к нарушенному пищевому поведению и увеличению ИМТ», — заявила эксперт.
Захарова привела данные исследований, показывающие, что полнота не всегда связана с угрозами для здоровья. Стигматизация толкает людей к экстремальным диетам, что в итоге приводит к набору еще большего веса, добавила психолог.