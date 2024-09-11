Психолог Выжва: семейная терапия работает, если пара готова идти на уступки

Практически каждая пара испытывала трудности в отношениях. Поможет ли поход к специалисту избежать расставания, рассказала психолог Лариса Выжва в беседе с «ФедералПресс».
По ее словам, семейная терапия предполагает налаживание диалога. Результатов можно добиться, если супруги стремятся понять друг друга и готовы идти на уступки. Разговор должен строиться на согласии с собой и партнером, пояснила эксперт.
Она также отметила, что свежий взгляд со стороны действительно поможет оздоровить ситуацию в семье.
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