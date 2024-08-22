Психолог Выжва: режим труда и отдыха поможет ребенку адаптироваться к школе

Психолог Лариса Выжва рассказала, как морально подготовить ребенка к началу учебного года. Большое значение в адаптации имеет режим труда и отдыха, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».

Она посоветовала родителям не заставлять детей сидеть по несколько часов над домашними заданиями. Важно чередовать учебу и другие занятия.

По словам психолога, также необходимо обратить внимание на питание школьника. Кроме того, помогут снизить стресс нормальный сон и физические нагрузки.

Почти 50 подопечных психоневрологического интерната в Курске эвакуировали в Подмосковье

Фейк: ВСУ перешли в наступление в Запорожской области

Ministry of Defense of Ukraine

Мародеры из ВСУ. Пришли с чужим оружием, в чужой форме и с чужими идеями

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Операция «Раскол». Эстония пошла по пятам Украины

Cindy Miller Hopkins/Cindy Miller Hopkins / DanitaDel

Школьная адаптация. Как поддержать ребенка в начале учебного года

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте