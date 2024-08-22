Психолог Выжва: режим труда и отдыха поможет ребенку адаптироваться к школе

Психолог Лариса Выжва рассказала, как морально подготовить ребенка к началу учебного года. Большое значение в адаптации имеет режим труда и отдыха, отметила эксперт в беседе с « ФедералПресс ».

Она посоветовала родителям не заставлять детей сидеть по несколько часов над домашними заданиями. Важно чередовать учебу и другие занятия.

По словам психолога, также необходимо обратить внимание на питание школьника. Кроме того, помогут снизить стресс нормальный сон и физические нагрузки.