Психолог Выжва: режим труда и отдыха поможет ребенку адаптироваться к школе
Психолог Лариса Выжва рассказала, как морально подготовить ребенка к началу учебного года. Большое значение в адаптации имеет режим труда и отдыха, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».
Она посоветовала родителям не заставлять детей сидеть по несколько часов над домашними заданиями. Важно чередовать учебу и другие занятия.
По словам психолога, также необходимо обратить внимание на питание школьника. Кроме того, помогут снизить стресс нормальный сон и физические нагрузки.
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