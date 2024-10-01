Психолог Выжва призвала искать общие интересы в браке, чтобы избежать развода

Секретом долгого и счастливого совместного брака является взаимопонимание, уважение, удовлетворение потребностей партнера и крепкая дружба. Однако многие пары сейчас разводятся, и у каждой есть свои причины. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Лариса Выжва.
Она подчеркнула, что для поддержания крепкого и счастливого брака обоим партнерам необходимо уважать друг друга, обсуждать возникающие проблемы, принимать во внимание мнение каждого, удовлетворять потребности друг друга и создавать нечто общее, что объединяет всех членов семьи.
Психолог добавила, что в браке важно избегать эгоизма и стараться действовать совместно, опираясь на взаимные интересы.
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