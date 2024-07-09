Психолог Выжва: главной задачей взрослых в формировании личности ребенка является обеспечение его правильного развития

Психолог Лариса Выжва в беседе с «ФедералПресс» назвала главную задачу родителей в жизни ребенка.

Специалист отметила, что главным человеком в жизни ребенка является его мать. Для малыша крайне важно взаимодействие с ней. Мать должна удовлетворять не только физические потребности, но эмоциональные.

«Эмоциональный канал — это тот канал, через который новорожденный ребенок и вообще потом грудничок где-то примерно до года имеет какие-то связи с реальностью, с внешним миром», — пояснила специалист.

Отец для ребенка первоначально воспринимается не как человек, а как функция, так как он выполняет совсем другой функционал. Выжва добавила, что главной задачей взрослых в формировании личности ребенка является обеспечение его правильного развития.

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