Психолог Вронский призвал не медлить с выходом из абьюзивных отношений

Чем дольше жертва абьюзивных отношений остается с партнером, тем сложнее будет уйти от него. Об этом рассказал психолог Александр Вронский в беседе с ИА НСН .

По его мнению, с решением о расставании в данном случае медлить нельзя.

«Если уйдешь слишком поздно, не факт, что у тебя хватит сил и проработать себя, и построить новые отношения», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что многие после абьюза испытывают проблемы с самооценкой. Исправить ситуацию поможет терапия.