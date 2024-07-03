Психолог Вронский призвал не медлить с выходом из абьюзивных отношений

Чем дольше жертва абьюзивных отношений остается с партнером, тем сложнее будет уйти от него. Об этом рассказал психолог Александр Вронский в беседе с ИА НСН.

По его мнению, с решением о расставании в данном случае медлить нельзя.

«Если уйдешь слишком поздно, не факт, что у тебя хватит сил и проработать себя, и построить новые отношения», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что многие после абьюза испытывают проблемы с самооценкой. Исправить ситуацию поможет терапия.

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