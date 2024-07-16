Психолог Войцеховская сообщила, что иногда лень может выступать источником вдохновения

Иногда лень полезна, поскольку в таком состоянии к человеку могут начать приходить новые творческие идеи. Об этом изданию NEWS.ru сообщила психолог Ольга Войцеховская.

Самое главное, по словам специалиста, не допускать хронического состояния лени, которое может привести к депрессии.

«Чтобы этого не произошло, нужно позволять себе отдыхать от работы, другими словами, бездельничать», — посоветовала психолог.

Иногда лень может быть полезна для налаживания контакта с самим собой, добавила она.

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