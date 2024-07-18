Психолог Воеводина рассказала, что массажи и дыхательные техники эффективно снимают напряжение

К наиболее эффективным техникам снятия напряжения относятся массажи и дыхательные практики. Об этом изданию Life рассказала практикующий психолог Жанна Воеводина.

Эксперт пояснила, что техника «довыдох» может помочь в моменте, когда кажется, что воздух уже закончился. Ее нужно делать с повторениями по 5-10 раз. При сильном эмоциональном напряжении также можно попробовать выписывать мысли на бумагу, громко петь любимую песню или порычать.

Что касается массажей, то они направлены на последовательность напряжения-расслабления некоторых групп мышц. В дополнение к массажам можно ходить в баню с вениками, добавила Воеводина.