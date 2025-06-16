Психолог Владимирова посоветовала использовать эмпатию при отказе ребенку в покупке

Буллинг, связанный с материальным положением семьи, стал серьезной проблемой в школьной среде. Статус и идентичность подростка формируются через сравнение своих вещей с вещами сверстников, рассказала психолог Елизавета Владимирова в беседе с сайтом KP.RU .

По словам эксперта, важно не обесценивать чувства ребенка и быть чуткими к его переживаниям. Однако умение отказывать — это важный аспект воспитания, который формирует здоровое отношение к материальным благам и развивает внутреннюю самооценку, независимую от внешнего статуса, отметила специалист.

Психолог предложила несколько стратегий, как отказать ребенку в покупке так, чтобы не навредить. Одна из них — проявление эмпатии. Владимирова рекомендовала признать чувства и дать понять, что ребенок был услышан. Кроме того, важно честно говорить о финансовых возможностях семьи не с позиции «мы бедные», а через ценности и приоритеты.