Психолог Винокурова объяснила, что одиночество может быть связано с трансформацией

По ее словам, в процессе перемен люди теряют старые социальные связи и увлечения, еще не успев обрести новые. Она подчеркнула важность понимания этих процессов, утверждая, что это явление временное и естественное, написали «Известия».

Специалист также отметила, что склонность к одиночеству может возникать у людей, переживших жестокость в детстве и не получивших достаточной поддержки. Это приводит к формированию недоверия к окружающим и оправданию своего состояния. Винокурова указала на возможные механизмы психологической защиты, такие как обесценивание и роль жертвы, которые могут играть ключевую роль в восприятии человеком своей изоляции.