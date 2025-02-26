Психолог Винокурова объяснила, что одиночество может быть связано с трансформацией
Психолог Юлия Винокурова прокомментировала в беседе с «Радио 1» увеличение числа одиноких людей, связав эту тенденцию с периодом социальной трансформации.
По ее словам, в процессе перемен люди теряют старые социальные связи и увлечения, еще не успев обрести новые. Она подчеркнула важность понимания этих процессов, утверждая, что это явление временное и естественное, написали «Известия».
Специалист также отметила, что склонность к одиночеству может возникать у людей, переживших жестокость в детстве и не получивших достаточной поддержки. Это приводит к формированию недоверия к окружающим и оправданию своего состояния. Винокурова указала на возможные механизмы психологической защиты, такие как обесценивание и роль жертвы, которые могут играть ключевую роль в восприятии человеком своей изоляции.