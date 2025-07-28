Психолог Вильховая рассказала, что человек занимается благотворительностью только для себя
Клинический психолог Эльвира Вильховая поделилась мнением о природе благотворительности в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, хорошие поступки часто совершаются ради удовлетворения внутренних потребностей человека.
«Человек всегда занимается благотворительностью только для себя. Для того чувства и ощущения, которое он получает во время или после того, как он совершил благотворительный взнос», — пояснила эксперт.
Как отметила психолог, крупные бизнесмены могут прибегать к благотворительности, чтобы нивелировать определенные действия, мысли и поступки. На взгляд Вильховой, выравнивание внутреннего баланса через помощь окружающим — положительный аспект.