Психолог Вильховая рассказала, что человек занимается благотворительностью только для себя

По словам специалиста, хорошие поступки часто совершаются ради удовлетворения внутренних потребностей человека.

«Человек всегда занимается благотворительностью только для себя. Для того чувства и ощущения, которое он получает во время или после того, как он совершил благотворительный взнос», — пояснила эксперт.

Как отметила психолог, крупные бизнесмены могут прибегать к благотворительности, чтобы нивелировать определенные действия, мысли и поступки. На взгляд Вильховой, выравнивание внутреннего баланса через помощь окружающим — положительный аспект.