Психолог Викторова назвала важной задачей родителей поддержать ребенка во время начала учебного года

Начало учебного года в сентябре зачастую сопровождается адаптацией и переживаниями у школьников, возвращающихся после летнего отдыха. Справиться с таким состоянием помогают проверенные психологические методы. Психолог Марина Викторова в беседе с prmira.ru объяснила, что стресс является естественной реакцией организма на трудные жизненные обстоятельства, требующие мобилизации сил и внимания.

Она выделяет два вида стресса: положительный (эустресс), способствующий улучшению работоспособности и адаптации, и отрицательный (дистресс), который ослабляет защитные механизмы организма и негативно влияет на здоровье.

Под воздействием стресса организм запускает выработку гормонов адреналина и кортизола, повышая энергетику тела, но длительное воздействие негативных эмоций может привести к физическому и эмоциональному истощению, проблемам со сном, концентрации внимания и общим самочувствием. Следовательно, задача родителей и педагогов состоит в том, чтобы поддерживать ребенка в этот сложный период, помогать преодолевать трудности и формировать устойчивость к стрессу.

Для эффективной поддержки ребенка в условиях стресса полезным приемом станет формирование индивидуального «якоря» — позитивного воспоминания или действия, которое можно мысленно воспроизвести в напряженных ситуациях. Это может быть приятное воспоминание о каком-то счастливом событии, таком как поездка в парк развлечений или совместный семейный отдых.