Психолог Ветрюк связала нежелание серьезных отношений с неуверенностью

Психолог и секс-терапевт Анна Ветрюк объяснила нежелание строить долгосрочные отношения. Об этом сообщила «Жизнь» .

По словам эксперта, зачастую такая позиция связана с неуверенностью и внутренними страхами.

«В современном мире стремительность жизни, карьерные амбиции и личностное развитие часто ставятся на первый план», — отметила специалист.

Мужчины от 25 до 35 лет, пояснила психолог, могут избегать серьезных отношений из-за карьерных устремлений и поиска самоопределения. У женщин в таком возрасте свой взгляд на ситуацию: они боятся, что не смогут создать крепкую семью, опасаются финансовых трудностей. Страх потери свободы и независимости также играет свою роль, добавила Ветрюк.