Психолог Верчинова рассказала, что гиперопека лишает подростка возможности самостоятельно преодолевать трудности

Отношения между родителями и подростками часто полны напряжения и недопонимания. Клинический психолог, гипнотерапевт и энергопрактик Лариса Верчинова рассказала «ФедералПресс» , как наладить контакт с взрослеющим ребенком.

Эксперт подчеркнула, что многие взрослые продолжают воспитывать детей так же, как раньше, не замечая, что подход нужно менять.

«Я часто наблюдаю одну и ту же картину: родители и подростки живут как будто в параллельных реальностях, разделенные стеной непонимания», — поделилась специалист.

По словам психолога, задача родителей — не воспитывать, а помогать подростку сформировать собственную личность. Важно перестать «воспитывать» и начать выстраивать отношения, заменив расспросы искренним интересом.

Верчинова объяснила, что нужно дать ребенку право на ошибку и ее последствия. Гиперопека лишает подростка возможности самостоятельно преодолевать трудности. Если он забыл спортивную форму или не выучил урок, он должен сам столкнуться с последствиями.

Атмосфера принятия в семье также важна. Подростку нужно знать, что дом — это место, где его поддержат, а не накажут. Верчинова добавила, что важно донести до подростка: если он попал в сложную ситуацию, то всегда может позвонить родителям.