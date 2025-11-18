Психолог Верчинова порекомендовала избегать шаблонных вопросов в светской беседе

Чтобы светская беседа была живой и приятной, важно выбрать правильные темы для разговора. Клинический психолог и гипнотерапевт Лариса Верчинова в интервью KP.RU поделилась советами, как можно заинтересовать собеседника и поддержать контакт.

Эксперт рекомендует избегать шаблонных вопросов и проявлять искренний интерес к увлечениям человека. Например, можно обсудить необычные путешествия, местные достопримечательности или личные открытия. «Идеально подходят „темы-катализаторы“: необычные путешествия, местные находки (например, антикварный магазинчик), личные открытия», — отметила Верчинова.

Также психолог советует обращать внимание на детали вокруг собеседника. Это может быть необычная брошь или ресторан, в котором вы впервые оказались вместе. Главное — избегать «горячих» тем, таких как религия, политика или доходы, чтобы общение оставалось комфортным и непринужденным.