Психолог Верчинова назвала глубокую перезагрузку нервной системы главным преимуществом психологического ретрита

В современном мире человеку все сложнее сохранять спокойствие из-за постоянного напряжения и информационного потока. Клинический психолог Лариса Верчинова в беседе с KP.RU рассказала о пользе психологического ретрита.

«Я рассматриваю ретрит не просто как дань моде, отпуск или поездку, а как инструмент психологической гигиены и трансформации. В нашем мире, перегруженном шумом, информацией и бесконечными "надо", психика испытывает колоссальный стресс», — отметила специалист.

Психолог подчеркнула, что смысл ретрита — намеренный уход от привычной среды. Это позволяет выйти из привычных ролей и отключиться от «автопилота». Прогулки, медитации, ведение дневника и отказ от гаджетов создают пространство для отдыха.

Однако главная польза заключается в глубокой перезагрузке нервной системы. Это помогает снизить уровень стресса и тревожности, а также предотвратить эмоциональное выгорание. Ретрит позволяет очистить ум от навязчивых мыслей, обрести ясность и переосмыслить жизненные ориентиры и цели, подчеркнула Верчинова.